«Рубин» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ

«Рубин» и московское «Динамо» встретятся в 10-м туре чемпионата России в воскресенье, 11 октября. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.