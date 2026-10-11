«Факел» сделал предложение Рахимову и ждет ответ тренера

Как стало известно «СЭ», главный кандидат на пост главного тренера «Факела» — Рашид Рахимов. 61-летнему специалисту сделано предложение возглавить клуб, воронежцы ждут ответ.

В воскресенье, 11 октября спортивный директор воронежцев Руслан Пименов сообщил, что Олег Василенко отправлен в отставку. 53-летний специалист возглавлял команду с октября 2025 года.

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России-2026/27 с 3 очками в 10 матчах, команда еще не одержала ни одной победы, трижды сыграв вничью и потерпев 7 поражений.

Последним местом работы Рашида Рахимова был «Рубин» — специалист возглавлял команду с апреля 2023 года по январь 2026 года. Также 61-летний тренер работал в российских «Уфе», «Ахмате», «Амкаре», «Локомотиве» и австрийской «Адмире Ваккер».