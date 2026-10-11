«Рубин» — «Динамо»: Рубенс получил красную карточку

Защитник московского «Динамо» Рубенс получил красную карточкув матче 10-го тура РПЛ против «Рубина».

Судья Иван Абросимов принял данное решение на 82-й минуте после вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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