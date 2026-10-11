«Зенит» поздравил Глушенкова с 30 голами в составе команды: «Не останавливайся, Макс»

«Зенит» поздравил полузащитника Максима Глушенкова с 30 забитыми голами в составе команды. В субботу 27-летний россиянин сделал дубль в гостевом матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

«Есть 30 голов за «Зенит»! Не останавливайся, Макс», — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Для достижения отметки в 30 голов Глушенкову потребовалось провести 71 матч за «Зенит»: 26 мячей он забил в 56 играх РПЛ, 2 — в 13 встречах Кубка и еще 2 — в 2 матчах Суперкубка страны.

Полузащитник выступает за «Зенит» с июля 2024 года, перейдя из «Локомотива».

Контракт Глушенкова с «Зенитом» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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