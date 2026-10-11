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Факел объявил об отставке тренера Олега Василенко — команда не выиграла ни одного из 10 матчей в РПЛ-2026/27

«Посмотрите таблицу и результаты команды». «Факел» уволил Олега Василенко после разгромного поражения

Артем Белинин
Корреспондент
Олег Василенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Ожидаемое решение.

Олег Василенко покидает «Факел». О расставании с 53-летним главным тренером воронежский клуб сообщил официально.

Не простили 0:5 от «Локомотива»

В своем заявлении «Факел» тепло попрощался с наставником.

«Василенко — единственный тренер, дважды выводивший наш клуб в РПЛ. Спасибо за все, Олег Петрович! Желаем успехов в дальнейшей карьере», — отметили в клубе.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник молодежной команды «Факела» Алексей Ребко. По данным «СЭ», на постоянной основе воронежцы рассматривают Рашида Рахимова и уже сделали ему соответствующее предложение.

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В разговоре с «СЭ» спортивный директор «Факела» Руслан Пименов так прокомментировал увольнение Василенко: «Мы расторгли договор. Посмотрите турнирную таблицу, результаты команды. К сожалению, тренера судят по ним. Но виноваты и ответственны за результат все», — сказал Пименов «СЭ».

Выступление клуба в этом сезоне действительно удручает: по итогам 10 туров РПЛ «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице, не одержав ни одной победы и имея на счету 3 очка. В последней игре при Василенко воронежцев дома разгромил «Локомотив» — 0:5.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не чужой человек

Несмотря на результаты, расставание со специалистом — болезненный момент для «Факела». Тренер — важная фигура в истории клуба, именно под его руководством воронежцы дважды выходили в РПЛ. Правда, оба раза Олег Петрович на элитном уровне не справился.

Так, в первый заход Василенко вывел «Факел» в Премьер-лигу уже на второй год — в сезоне-2021/22. Но в итоге был уволен еще быстрее, чем сейчас, — по итогам восьми туров команда набрала всего 4 очка. Решение о расставании назвали обоюдным.

«Вместе с вами мы совершили исторический рывок, вернув Воронеж туда, где он и должен быть, — в элиту российского футбола. За эти без малого два года вашей работы «Факел» добился многого: мы вместе вернули болельщиков на трибуны, установили ряд клубных рекордов. И конечно, двери клуба всегда будут для вас открытыми», — заявили тогда в клубе.

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Без Василенко «Факел» продержался недолго и вернулся в Первую лигу уже по итогам сезона-2024/25. В октябре 2025 года тренера позвали обратно и он с ходу вывел воронежцев напрямую в РПЛ, однако здесь снова случился провал, закончившийся увольнением. Теперь перспективы клуба туманные — аналитический портал Opta считает «Факел» главным претендентом на вылет по итогам сезона.

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Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
2
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
3
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
4
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
5
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
10
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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