«Посмотрите таблицу и результаты команды». «Факел» уволил Олега Василенко после разгромного поражения

Ожидаемое решение.

Олег Василенко покидает «Факел». О расставании с 53-летним главным тренером воронежский клуб сообщил официально.

Не простили 0:5 от «Локомотива»

В своем заявлении «Факел» тепло попрощался с наставником.

«Василенко — единственный тренер, дважды выводивший наш клуб в РПЛ. Спасибо за все, Олег Петрович! Желаем успехов в дальнейшей карьере», — отметили в клубе.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник молодежной команды «Факела» Алексей Ребко. По данным «СЭ», на постоянной основе воронежцы рассматривают Рашида Рахимова и уже сделали ему соответствующее предложение.

В разговоре с «СЭ» спортивный директор «Факела» Руслан Пименов так прокомментировал увольнение Василенко: «Мы расторгли договор. Посмотрите турнирную таблицу, результаты команды. К сожалению, тренера судят по ним. Но виноваты и ответственны за результат все», — сказал Пименов «СЭ».

Выступление клуба в этом сезоне действительно удручает: по итогам 10 туров РПЛ «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице, не одержав ни одной победы и имея на счету 3 очка. В последней игре при Василенко воронежцев дома разгромил «Локомотив» — 0:5.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не чужой человек

Несмотря на результаты, расставание со специалистом — болезненный момент для «Факела». Тренер — важная фигура в истории клуба, именно под его руководством воронежцы дважды выходили в РПЛ. Правда, оба раза Олег Петрович на элитном уровне не справился.

Так, в первый заход Василенко вывел «Факел» в Премьер-лигу уже на второй год — в сезоне-2021/22. Но в итоге был уволен еще быстрее, чем сейчас, — по итогам восьми туров команда набрала всего 4 очка. Решение о расставании назвали обоюдным.

«Вместе с вами мы совершили исторический рывок, вернув Воронеж туда, где он и должен быть, — в элиту российского футбола. За эти без малого два года вашей работы «Факел» добился многого: мы вместе вернули болельщиков на трибуны, установили ряд клубных рекордов. И конечно, двери клуба всегда будут для вас открытыми», — заявили тогда в клубе.

Без Василенко «Факел» продержался недолго и вернулся в Первую лигу уже по итогам сезона-2024/25. В октябре 2025 года тренера позвали обратно и он с ходу вывел воронежцев напрямую в РПЛ, однако здесь снова случился провал, закончившийся увольнением. Теперь перспективы клуба туманные — аналитический портал Opta считает «Факел» главным претендентом на вылет по итогам сезона.