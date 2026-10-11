«Посмотрите таблицу и результаты команды». «Факел» уволил Олега Василенко после разгромного поражения
Олег Василенко покидает «Факел». О расставании с 53-летним главным тренером воронежский клуб сообщил официально.
Не простили 0:5 от «Локомотива»
В своем заявлении «Факел» тепло попрощался с наставником.
«Василенко — единственный тренер, дважды выводивший наш клуб в РПЛ. Спасибо за все, Олег Петрович! Желаем успехов в дальнейшей карьере», — отметили в клубе.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник молодежной команды «Факела» Алексей Ребко. По данным «СЭ», на постоянной основе воронежцы рассматривают Рашида Рахимова и уже сделали ему соответствующее предложение.
В разговоре с «СЭ» спортивный директор «Факела» Руслан Пименов так прокомментировал увольнение Василенко: «Мы расторгли договор. Посмотрите турнирную таблицу, результаты команды. К сожалению, тренера судят по ним. Но виноваты и ответственны за результат все», — сказал Пименов «СЭ».
Выступление клуба в этом сезоне действительно удручает: по итогам 10 туров РПЛ «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице, не одержав ни одной победы и имея на счету 3 очка. В последней игре при Василенко воронежцев дома разгромил «Локомотив» — 0:5.
Не чужой человек
Несмотря на результаты, расставание со специалистом — болезненный момент для «Факела». Тренер — важная фигура в истории клуба, именно под его руководством воронежцы дважды выходили в РПЛ. Правда, оба раза Олег Петрович на элитном уровне не справился.
Так, в первый заход Василенко вывел «Факел» в Премьер-лигу уже на второй год — в сезоне-2021/22. Но в итоге был уволен еще быстрее, чем сейчас, — по итогам восьми туров команда набрала всего 4 очка. Решение о расставании назвали обоюдным.
«Вместе с вами мы совершили исторический рывок, вернув Воронеж туда, где он и должен быть, — в элиту российского футбола. За эти без малого два года вашей работы «Факел» добился многого: мы вместе вернули болельщиков на трибуны, установили ряд клубных рекордов. И конечно, двери клуба всегда будут для вас открытыми», — заявили тогда в клубе.
Без Василенко «Факел» продержался недолго и вернулся в Первую лигу уже по итогам сезона-2024/25. В октябре 2025 года тренера позвали обратно и он с ходу вывел воронежцев напрямую в РПЛ, однако здесь снова случился провал, закончившийся увольнением. Теперь перспективы клуба туманные — аналитический портал Opta считает «Факел» главным претендентом на вылет по итогам сезона.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
2
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
3
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
4
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
5
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
10
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
13
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
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Александр Соболев
Зенит
|8
|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|6
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1