«Рубин» — «Динамо»: казанцы остались в меньшинстве после удаления Самошникова

«Рубин» остался в меньшинстве в матче 10-го тура против московского «Динамо».

Встреча проходит на «Ак Барс Арене» в Казани.

На 37-й минуте главный арбитр встречи Иван Абросимов после вмешательства ВАР показал прямую красную карточку защитнику Илье Самошникову за нарушение на Дэвиде Рикардо.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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