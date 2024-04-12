Наумов: «Матч с ЦСКА будет ключевым для Галактионова в «Локомотиве»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями о предстоящем матче 24-го тура РПЛ между красно-зелеными и ЦСКА.

Матч пройдет 13 апреля в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«Игра с ЦСКА будет для железнодорожников ключевой, по ней уже, наверное, и будут судить, справится Галактионов с командой в дальнейшем или нет. Так что настрой должен быть серьезный, «Локо» надо обязательно побеждать. Армейцы сейчас на подъеме, давно не проигрывают, так что будет серьезная «заруба». И я думаю, все закончится вничью — или 0:0 или 1:1», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах, «Локомотив» идет 5-м (36), уступая армейцам лишь по дополнительным показателям.