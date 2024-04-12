Орещук: «Краснодар» может обыграть «Зенит», если найдет баланс между обороной и нападением»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» сыграет с «Зенитом».

Встреча пройдет 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17.00 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Иванов.

«Тут игра на три результата, но у «Краснодара» есть шансы в этой встрече. Проблема «Краснодара» — игра в обороне. Если при Ивиче в защите играли хорошо, но страдало нападение, то при Мусаеве — наоборот. Найдут баланс между обороной и нападением, может быть положительный результат. Фаворит встречи «Зенит»? По факту — да, но и «Краснодар» идет в лидерах весь сезон, поэтому 50 на 50», — сказал Орещук Metaratings.ru.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет вторым, отставая от сине-бело-голубых на 1 очко.