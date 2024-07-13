Наумов: «Если руководители намерены опустить «Локомотив» в первую лигу, то они это сделают. Все очень грустно»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что нынешние руководители московского клуба могут довести железнодорожников до вылета в первую лигу.
«Все настолько грустно в «Локомотиве». Даже грустнее, чем мы думаем. Не верю, что «РЖД» больше не финансирует клуб. Но сейчас «Локомотив» будет выглядеть гораздо слабее, чем был даже в прошлом сезоне. Если руководители намерены опустить «Локомотив» в первую лигу, то они это сделают. Если задача такая стоит. «РЖД» точно этой задачи не ставит, но никто не знает, чего хотят руководители клуба. Вот скоро будет встреча с болельщиками, где они должны четко сказать о своих намерениях, а не заниматься словоблудием, как это делает Нагорных. Он же говорит какие-то непонятные слова», — цитирует Наумова Legalbet.
В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Артем Дзюба, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Маринато Гилерме, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков.
В сезоне-2023/24 московский клуб занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
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1
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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