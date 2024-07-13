В «Бетисе» прокомментировали слухи о подписании Кордобы

Спортивный директор испанского «Бетиса» Ману Фахардо опроверг информацию об интересе клуба к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.

Ранее на портале Transfermarkt сообщалось, что клуб находится в поисках мощного забивного форварда и в качестве одного из вариантов рассматривает Кордобу, выступающего сейчас на Кубке Америки в составе сборной Колумбии.

«Мы не интересуемся Джоном Кордобой. Не рассматриваем игроков на его позицию», —цитирует Фахардо Sport24.

31-летний Кордоба в 85 матчах за «Краснодар» забил 45 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.