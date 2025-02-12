Гуренко рассказал о возможном назначении в «Крылья Советов»

Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о возможном назначении в «Крылья Советов».

«Общался или не общался, я вам все равно не скажу. Неожиданная информация? Возможно, для многих ожидаема. Чего вы все копаетесь? Осинькин работает, готовит команду. Зачем слушать сплетни?» — сказал Гуренко Legalbet.by.

Дмитрий Яковлев, председатель совета директоров «Крыльев Советов», опроверг информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что самарский клуб рассматривает Гуренко на пост главного тренера команды.