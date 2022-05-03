Наумов предложил создать новые турниры в России в ответ на санкции УЕФА

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» решение УЕФА отстранить российскую сборную и команды от участия в европейских соревнованиях в сезоне 2022/23.

«Это для меня не стало неожиданностью. Я думаю, минимум года три мы будем отлучены от европейского футбола. Так быстро ограничения не снимаются, а политические и экономические запреты для России только ожесточаются. Клубам нужно перестроить свою работу. Часть легионеров по окончании сезона уедут, насильно держать никого не нужно. Больше внимания нужно уделить академиям, это позволить извлечь выгоду в условиях ограничений. Наш футбол неплох, интерес к нему у людей есть, он никуда не денется», — сказал Наумов «СЭ».

Также российский функционер назвал условия развития российского футбола в условиях изоляции.

«Сидеть и посыпать голову пеплом ни к чему. Руководители клубов и лиги это понимают. Чтобы внутренний футбол развивался, нужно увеличить интенсивность соревновательного процесса. Это достигается созданием новых турниров, например, Кубка лиги. Надо думать о том, чтобы наши команды играли два раза в неделю. Это улучшит функциональную подготовку, по такому графику играет вся Европа», — добавил Наумов.

В официальном пресс-релизе Союза европейских футбольных ассоциаций говорится, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций нынешнего сезона с вылетом в третий дивизион. Женская футбольная сборная России не сыграет на Евро-2022, ее место займет Португалия. Также заявки России на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.