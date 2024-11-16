Наумов объяснил, почему считает Батракова лучшим игроком РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, почему считает полузащитника железнодорожников Алексея Батракова лучшим игроком РПЛ.

«Барко начал два-три матча, а потом потух. Угальде также начал, а потом пропал. А Батраков из российских лучший игрок в чемпионате России на данный момент. Я считаю, что он сейчас лучший у нас в Премьер-лиге», — цитирует Наумова «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 14 матчей, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.