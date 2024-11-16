Мостовой: «Встретились с Каннаваро, поговорили обо всем. Думаю, он еще раз приедет в Россию»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии «СЭ» рассказал о совместной игре в падел вместе с обладателем «Золотого мяча» — 2006 Фабио Каннаваро на турнире Winline LPL Cup.

«Фабио в первый раз играет в падел, а тут уровень хороший. Делаем все, что можем, но тяжело. И ему, и мне. А соперникам легко. Рад, что с Фабио увиделись, давно не пересекались.

Он мне сказал: «Все, Алекс, приеду. И буду тренироваться, чтобы в следующем турнире выглядели лучше». Думаю, он еще раз приедет в Россию. Поговорили обо всем, как дела в Испании... Говорим с ним на испанском», — сказал Мостовой «СЭ».

Каннаваро является чемпионом мира-2006 в составе сборной Италии. 51-летний экс-защитник наиболее известен по выступлениям за «Наполи», «Интер», «Ювентус» и мадридский «Реал».