Аленичев назвал трех главных людей в истории «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о легендах клуба.

«Три главных человека в истории «Спартака»? Дасаев, Черенков, Гаврилов. Можно вспомнить и тех, кто был раньше... Старостин, Симонян например, но я назову тех, кто поближе к моему возрасту», — сказал Аленичев «СЭ».

13 ноября на «Лукойл Арене» прошел матч памяти Федора Черенкова, который посетило более 17,5 тысячи человек.