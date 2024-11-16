Аленичев назвал трех главных людей в истории «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о легендах клуба.
«Три главных человека в истории «Спартака»? Дасаев, Черенков, Гаврилов. Можно вспомнить и тех, кто был раньше... Старостин, Симонян например, но я назову тех, кто поближе к моему возрасту», — сказал Аленичев «СЭ».
13 ноября на «Лукойл Арене» прошел матч памяти Федора Черенкова, который посетило более 17,5 тысячи человек.
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|
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|
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|4
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|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
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Бомбардиры
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ЖК
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|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
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|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
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|1
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Фернандо Костанца
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