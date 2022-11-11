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11 ноября, 13:34

Мацуев о предстоящем дерби: «Если смотреть по таблице, то «Спартак» обязан выигрывать у «Локомотива»

Мацуев поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» против «Локомотива»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против «Локомотива» в 17-м туре РПЛ.

«Любая команда может выиграть другую из любой части таблицы. Если смотреть по таблице, то «Спартак» обязан выигрывать, но бывают разные вещи. Если выходить с настроем, чтобы уже выиграл у соперника, то ничего из этого не выйдет. Эта афиша для меня ностальгическая. Дерби — нечто особенное вне зависимости от тех мест, которые занимаются команды. Если бы «Спартак» не сыграл вничью, то разрыв составлял бы четыре очка. Все было в наших руках. Втройне обидно, что мы потеряли эти два очка в Сочи. Но ничего не потеряно, надо биться дальше. И любой матч для нас решающий. Мы находимся в гонке! Мы не выпустили белый флаг и не выпустим никогда. Нужна победа как никогда», — сказал Мацуев «СЭ».

Матч «Локомотива» — «Спартак» состоится в субботу, 12 ноября. Начало — в 19.30 мск.

Красно-белые с 33 очками на счету занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники расположились на 14-й позиции (13 очков).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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