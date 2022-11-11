Мацуев о предстоящем дерби: «Если смотреть по таблице, то «Спартак» обязан выигрывать у «Локомотива»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против «Локомотива» в 17-м туре РПЛ.

«Любая команда может выиграть другую из любой части таблицы. Если смотреть по таблице, то «Спартак» обязан выигрывать, но бывают разные вещи. Если выходить с настроем, чтобы уже выиграл у соперника, то ничего из этого не выйдет. Эта афиша для меня ностальгическая. Дерби — нечто особенное вне зависимости от тех мест, которые занимаются команды. Если бы «Спартак» не сыграл вничью, то разрыв составлял бы четыре очка. Все было в наших руках. Втройне обидно, что мы потеряли эти два очка в Сочи. Но ничего не потеряно, надо биться дальше. И любой матч для нас решающий. Мы находимся в гонке! Мы не выпустили белый флаг и не выпустим никогда. Нужна победа как никогда», — сказал Мацуев «СЭ».

Матч «Локомотива» — «Спартак» состоится в субботу, 12 ноября. Начало — в 19.30 мск.

Красно-белые с 33 очками на счету занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники расположились на 14-й позиции (13 очков).