Роднина: «В государственной поддержке нуждаются инвалиды, но не профессиональные клубы»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответила на критику в свой адрес после заявления о закрытии российских футбольных клубов.

«А что мне отвечать? Я лишь высказала свое мнение. И еще: зарабатывал ли до этого наш футбол? Нет! Меня критикуют? И что? Это их право. Но если у нас есть профессиональные клубы, то почему они нуждаются в государственной поддержке? В государственной поддержке нуждаются инвалиды, многодетные семьи и другие, но не профессиональные клубы.

У нас по стране больше всего спортивных школ именно по футболу. Государство на уровне детского футбола поддерживат этот вид спорта. Но поддерживать профессиональные клубы... Это уже их дело, они сами себя должны обеспечивать", — сказала Роднина «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что российские клубы не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из государственного бюджета. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в таком случае футбольные клубы в России можно закрыть.

В турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23 лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» — второй (33 очка), «Ростов» — третий (32 очка).