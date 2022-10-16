Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от матча красно-белых в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Настоящее дерби с бескомпромиссной борьбой. Схватка! Я всегда говорил, что дерби это всегда захватывающе, тем более, когда команды идут в лидирующей группе. Побольше бы таких матчей. Игра радовала глаз! Если говорить про «Спартак», то с одной стороны результат справедливый, с другой — обе команды не согласятся с этой ничьей, потому что могли выиграть и те, и те. Сожалею, что «Спартак» не удержал 2:1. С другой стороны, первый тайм, мягко говоря, был не за нами. Вопрос к Абаскалю: «Почему мы играли с тремя защитниками до первого гола?» И не созрел ли Зиньковский выходить в стартовом составе? Боевая ничья!» — сказал Мацуев «СЭ».

В следующем, 14-м туре РПЛ ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».