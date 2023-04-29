Малком: «Безумно рад моему первому хет-трику и покеру в футболке «Зенита»

Нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями от победы в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:1). В этой встрече форвард оформил покер.

«Я очень счастлив! Во-первых, благодарю всю команду за поддержку, за доверие, которое я чувствую здесь всегда — от игроков и штаба, — цитирует пресс-служба «Зенита» Малкома. — Уже говорил и повторю вновь — это огромная гордость для меня. Все соединилось: мой сын, который вот-вот появится на свет, сильнейшее желание как можно скорее оформить чемпионство, чтобы иметь возможность пораньше уехать в Бразилию на роды. Безумно рад моему первому хет-трику и покеру в футболке «Зенита» и в карьере вообще. У меня нет слов! Сейчас хочу лишь наслаждаться моментом и готовиться к тяжелейшему матчу в следующее воскресенье».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав в 25 матчах 61 очко. «Крылья Советов» занимают 12-е место, имея в активе 25 очков.