Малком: «Мы знаем, какими сильными качествами обладает «Спартак», нас ждет сложная игра»

Нападающий «Зенита» Малком поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Спартака».

«Нас ждет очень сложная игра, так что волнение обязательно должно присутствовать. Мы знаем, какими сильными качествами обладают красно-белые, но нам нужно отталкиваться от себя — показать свою лучшую игру перед родными болельщиками и завоевать золотые медали. Это то, чего все мы очень хотим!» — цитирует пресс-служба клуба Малкома.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 7 мая. Начало встречи — 18.00 мск.