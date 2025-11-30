Соболев — о потасовке в концовке матча с «Рубином»: «Не видел, что произошло. Я Барриоса отводил»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о потасовке в концовке матча 17-го тура чемпионата России с «Рубином».

Игра команд прошла в воскресенье, 30 ноября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Что в конце произошло? А я не видел! Я Барриоса отводил. Из-за чего? Честно, не видел», — сказал Соболев.

«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Локомотив» и ЦСКА. В следующем туре питерская команда 6 декабря дома сыграет с «Акроном».