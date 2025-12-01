«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Сочи» и «Динамо» Махачкала встретятся в матче 17-го тура чемпионата России в понедельник, 1 декабря. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Сочи» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур.

01 декабря 2025, 19:30. Фишт (Сочи)

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 16 турах чемпионата России «Сочи» набрал 8 очков, а махачкалинское «Динамо» — 14 очков. Встреча команд в первом круге состоялась в сентябре и завершилась вничью со счетом 0:0.