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Юри Алберто: «Увидимся позже, «Зенит»

Нападающий Юри Алберто намекнул на возвращение в «Зенит» в будущем
Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Юри Алберто, который перешел из «Зенита» в «Коринтианс», коротко попрощался с российским клубом.

«Увидимся позже, «Зенит», — написал бразилец в Twitter.

Ранее «Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения о двусторонней аренде игроков. Нападающий Юри Алберто проведет сезон-2022/23 в составе «Коринтианс».

Состав «Зенита» пополнят вратарь бразильского клуба Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан.

ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
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