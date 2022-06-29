Кечинов прокомментировал переход Оганесяна из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход форварда Степана Оганесяна в «Оренбург» на правах аренды. 29 июня оренбуржцы арендовали нападающего московского клуба с правом выкупа.
«Для Оганесяна переход в «Оренбург» — хорошее продолжение карьеры, — цитирует «РБ Спорт» Кечинова. — Ему нужна игровая практика, тем более «Оренбург» поднялся в РПЛ. В «Спартаке» ему было бы тяжело сейчас. Если Оганесян на данный момент не нужен красно-белым, то игровая практика в клубе РПЛ, как никогда необходима».
20-летний нападающий Оганесян перешел в «Спартак» в феврале 2019 года, с тех пор форвард принял участие в двух матчах основной команды и не отличился результативными действиями. На его счету 14 голов и 19 результативных передач в 69 играх за «Спартак-2».
«Оренбург» по итогам сезона-2021/22 вернулся в РПЛ.
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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9
|Ростов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -