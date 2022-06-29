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Кечинов прокомментировал переход Оганесяна из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды

Алексей Еремин
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход форварда Степана Оганесяна в «Оренбург» на правах аренды. 29 июня оренбуржцы арендовали нападающего московского клуба с правом выкупа.

«Для Оганесяна переход в «Оренбург» — хорошее продолжение карьеры, — цитирует «РБ Спорт» Кечинова. — Ему нужна игровая практика, тем более «Оренбург» поднялся в РПЛ. В «Спартаке» ему было бы тяжело сейчас. Если Оганесян на данный момент не нужен красно-белым, то игровая практика в клубе РПЛ, как никогда необходима».

20-летний нападающий Оганесян перешел в «Спартак» в феврале 2019 года, с тех пор форвард принял участие в двух матчах основной команды и не отличился результативными действиями. На его счету 14 голов и 19 результативных передач в 69 играх за «Спартак-2».

«Оренбург» по итогам сезона-2021/22 вернулся в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-pora-by-doveryat-svoim-molody-m-rebyatam-kak-treneram-tak-i-futbolistam/
Валерий Кечинов
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