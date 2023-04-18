Нападающий «Торпедо» Фелипе рассказал о реакции в Бразилии на его переход в российский клуб

Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе ответил «СЭ» на вопрос о реакции в Бразилии на его переход в московскую команду.

— Как в Бразилии относятся к вашему переходу в «Торпедо»? Например, родственники, товарищи по прошлым командам?

— У меня много друзей в Бразилии. Они нормально отнеслись к моему переходу, — заявил Фелипе «СЭ».

32-летний Фелипе перешел в «Торпедо» в марте 2023 года. Бразилец принял участие в 3 матчах московской команды и не отличился результативными действиями.