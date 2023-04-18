Данни: «Если мои дети будут играть за «Зенит», то я буду очень счастлив»

Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни рассказал «СЭ» о намерении встретиться с представителями команды из Санкт-Петербурга по поводу возможного перехода его детей в российский клуб.

«Пока мы не встречались с представителями «Зенита», увидимся в эти выходные. Если мои дети будут играть за этот клуб, то я буду очень счастлив. «Зенит» — отличная команда, и я считаю, что лучшие игроки хотят играть там! И мои дети наверняка хотели бы когда-нибудь представлять «Зенит», — сказал Данни «СЭ».

Данни выступал за «Зенит» с августа 2008 по июль 2017 года. У 39-летнего португальца два сына-близнеца: Бернарду и Франсишку (оба 2004 года рождения). Они уже обучались в академии «Зенита», в 2021 году они заключили профессиональные контракты с португальским «Маритиму».