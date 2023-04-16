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Сегодня, 18:57

Нападающий «Торпедо» Караев о матче с «Химками»: «У нас осталось семь финалов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Давид Караев в комментарии для «СЭ» высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ с «Химками».

— Будет ли игра с «Химками» матчем жизни для вас?

— У нас осталось семь игр, семь финалов. Каждый матч важен. Неважно, кто против нас, «Спартак», «Химки», «Сочи» или «Ахмат».

— Как вам работается с новым главным тренером?

— Мы больше играем через контроль. Мяч внизу. Кто следит за футболом — у нас стало меньше передач верхом, вперед. Пытаемся выходить из обороны через низ. Работаем, привыкаем.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 1 : 1
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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