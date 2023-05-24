Нападающий «Спартака» Соболев объяснил, почему приехал на заседание КДК на метро

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сообщил, что приехал на заседание КДК на метро из-за пробок.

— Конечно, помню, как «Спартак» приезжал на метро на матч.

— Где ты застрял?

— На Тверской там что-то все стоит, перекрыли. На метро быстренько.

— Что удивило в московском метро?

— Что могло удивить?

— Может, новые поезда?

— Не знаю.