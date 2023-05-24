Гранат считает, что «Ахмат» может обогнать «Ростов» и занять четвертое место в РПЛ

Бывший футболист «Ростова» Владимир Гранат поделился мнением о борьбе желто-синих с «Ахматом» за место в тройке по итогам сезона-2022/23 РПЛ.

«Я думал о выступлениях «Ростова» в последнее время и понял, что вообще много команд проваливают весеннюю часть турнира. Здесь не только ростовчане, но и «Динамо», которое боролось за тройку, и «Спартак» сейчас хуже играет. Очень трудно понять с чем это связано, надо быть внутри команды для этого. Теперь у «Ростова» будет только борьба за четвертое место с «Ахматом», потому что от красно-белых и армейцев они сильно отстали. У «Ахмата» эмоциональный подъем, поэтому они могут обогнать «Ростов», все в их ногах. Но ни одну команду не стоит списывать со счетов. И грозненский клуб, и ростовчане заслуживают занять четвертое место в РПЛ», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

За два тура до конца сезона в чемпионате России «Ростов» с 50 очками занимает четвертое место, а «Ахмат» с 49 баллами располагается на пятой строчке. В 29-м туре РПЛ команды проведут очную встречу в Ростове. Матч состоится 28 мая в 19:00 по московскому времени.