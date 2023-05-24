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Сегодня, 16:35

Гранат считает, что «Ахмат» может обогнать «Ростов» и занять четвертое место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Ростова» Владимир Гранат поделился мнением о борьбе желто-синих с «Ахматом» за место в тройке по итогам сезона-2022/23 РПЛ.

«Я думал о выступлениях «Ростова» в последнее время и понял, что вообще много команд проваливают весеннюю часть турнира. Здесь не только ростовчане, но и «Динамо», которое боролось за тройку, и «Спартак» сейчас хуже играет. Очень трудно понять с чем это связано, надо быть внутри команды для этого. Теперь у «Ростова» будет только борьба за четвертое место с «Ахматом», потому что от красно-белых и армейцев они сильно отстали. У «Ахмата» эмоциональный подъем, поэтому они могут обогнать «Ростов», все в их ногах. Но ни одну команду не стоит списывать со счетов. И грозненский клуб, и ростовчане заслуживают занять четвертое место в РПЛ», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

За два тура до конца сезона в чемпионате России «Ростов» с 50 очками занимает четвертое место, а «Ахмат» с 49 баллами располагается на пятой строчке. В 29-м туре РПЛ команды проведут очную встречу в Ростове. Матч состоится 28 мая в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-u-akhmata-emocionalnyi-podyom-poetomu-oni-mogut-obognat-rostov-i-zanyat-chetvyortoe-mesto-253570/
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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