Промес рассказал о реакции игроков «Спартака» на его музыкальный клип

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о реакции партнеров по команде на музыкальный клип, в котором он снялся.

— Как отреагировали партнеры по команде на этот клип?

— Клип вышел только сегодня, завтра узнаем на тренировке, какая будет реакция (смеется). Им нравится, что я делаю. Думаю, они оценят то, чем я занимаюсь помимо футбола.

— Как проходили съемки?

— Мы управились за пару дней.

В Москве проходит презентация совместного трека и клипа «Наше имя знают все» 30-летнего нидерландца, болельщика «Спартака» Александра ST Степанова и артиста Егора Шипа.