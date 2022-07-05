Промес рассказал о реакции игроков «Спартака» на его музыкальный клип
Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о реакции партнеров по команде на музыкальный клип, в котором он снялся.
— Как отреагировали партнеры по команде на этот клип?
— Клип вышел только сегодня, завтра узнаем на тренировке, какая будет реакция (смеется). Им нравится, что я делаю. Думаю, они оценят то, чем я занимаюсь помимо футбола.
— Как проходили съемки?
— Мы управились за пару дней.
В Москве проходит презентация совместного трека и клипа «Наше имя знают все» 30-летнего нидерландца, болельщика «Спартака» Александра ST Степанова и артиста Егора Шипа.
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|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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