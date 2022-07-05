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Промес об игре в медиакоманде Джикии: «Это было бы интересно»

Промес положительно оценил идею сыграть за медиакоманду Джикии
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением об участии в медиалиге.

— Можно ли будет вас увидеть в команде Джикии и Соболева в медиалиге?

— Это было бы интересно, — цитирует Промеса «СЭ».

Ранее капитан красно-белых Георгий Джикия заявил, что в свободное время занимается развитием медиакоманды совместно с нападающим Александром Соболевым.

Александр Соболев
Георгий Джикия
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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