Промес об игре в медиакоманде Джикии: «Это было бы интересно»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением об участии в медиалиге.

— Можно ли будет вас увидеть в команде Джикии и Соболева в медиалиге?

— Это было бы интересно, — цитирует Промеса «СЭ».

Ранее капитан красно-белых Георгий Джикия заявил, что в свободное время занимается развитием медиакоманды совместно с нападающим Александром Соболевым.