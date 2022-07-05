Промес об игре в медиакоманде Джикии: «Это было бы интересно»
Промес положительно оценил идею сыграть за медиакоманду Джикии
Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением об участии в медиалиге.
— Можно ли будет вас увидеть в команде Джикии и Соболева в медиалиге?
— Это было бы интересно, — цитирует Промеса «СЭ».
Ранее капитан красно-белых Георгий Джикия заявил, что в свободное время занимается развитием медиакоманды совместно с нападающим Александром Соболевым.
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
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|Ахмат
|0
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|0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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