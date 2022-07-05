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Промес — о возвращении 10-го номера: «Это просто мой номер. Статистика не лжет»

Промес рассказал, почему в новом клипе появляется в майке не с 10-м номером
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, почему в новом клипе он появляется в майке не с 10-м номером.

— Что эта песня будет значить для тебя?

— Символизм очень простой. Вы можете послушать мою часть текста. Я выиграл со Спартаком все трофеи. Это должна быть база для всех, кто связывает себя со «Спартаком» — выигрывать трофеи.

— Почему в клипе у вас не новый 10-й номер?

— Не думал об этом, но мой номер вы еще увидите на других плакатах. Это просто мой номер. Статистика не лжет.

Отметим, что до Промеса под 10-м номером за «Спартак» играл Зелимхан Бакаев, покинувший клуб на правах свободного агента. До ухода в «Аякс» Квинси уже выступал за красно-белых под 10-м номером.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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