В ЦСКА рассказали, когда ожидают решений CAS по делам Влашича и Федотова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о ходе разбирательств в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делам с «Вест Хэмом» и бывшим главным тренером армейцев Владимиром Федотовым.

«По CAS нет пока решений. По заседанию с «Вест Хэмом» ориентируемся на конец мая. Что касается Владимира Федотова, то примерно так же, может быть, начало июня», — цитирует Бабаева ТАСС.

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018 по август 2021 года, после чего перешел в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Из-за санкций армейцы до сих пор не получили всей суммы. Английский клуб должен армейцам за хорвата около 16 миллионов евро.

Федотов возглавлял московский клуб с июня 2022 по июнь 2024 года. В августе 2024 года палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. 58-летний специалист хотел отсудить у армейцев 200 миллионов рублей из-за своего увольнения. В сентябре 2024-го тренер подал на ЦСКА иск в CAS.