Марио Фернандес: «Процесс восстановления после травмы мог быть куда более длинным»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о своей травме, которую получил в матче 10-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

«Хуже всего было находиться в неведении относительно сроков восстановления. То есть, процесс мог быть куда более длинным, а мог занять два месяца. Изначально это совсем не было ясно.

Я не форсировал восстановление, двигался постепенно. Но я восстановился и вышел в декабре. Для меня это было важно — почувствовать, что болевые ощущения позади. Сейчас все прекрасно», — цитирует Metaratings.ru Фернандеса.

30 сентября бразилец получил травму на 9-й минуте встречи против «Оренбурга», а вернулся на поле в конце ноября.