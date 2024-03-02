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2 марта, 07:18

Марио Фернандес: «Процесс восстановления после травмы мог быть куда более длинным»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о своей травме, которую получил в матче 10-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

«Хуже всего было находиться в неведении относительно сроков восстановления. То есть, процесс мог быть куда более длинным, а мог занять два месяца. Изначально это совсем не было ясно.

Я не форсировал восстановление, двигался постепенно. Но я восстановился и вышел в декабре. Для меня это было важно — почувствовать, что болевые ощущения позади. Сейчас все прекрасно», — цитирует Metaratings.ru Фернандеса.

30 сентября бразилец получил травму на 9-й минуте встречи против «Оренбурга», а вернулся на поле в конце ноября.

Источник: https://metaratings.ru/news/fernandes-zayavil-chto-mog-propustit-bolshe-dvukh-mesyacev-posle-travmy-v-orenburge-339270/
Марио Фернандес
Футбол
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