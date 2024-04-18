«Локомотив» продлил контракт с Самошниковым
«Локомотив» продлил контракт с защитником Ильей Самошниковым, сообщается на сайте клуба.
Новое соглашение с игроком рассчитано до мая 2027 года.
В текущем сезоне 26-летний Самошников провел 28 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Он выступает за красно-зеленых с июля 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 2 миллиона евро.
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 23 играх.
Источник: Официальный сайт «Локомотива»
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