«Факел» — «Локомотив»: ничья по итогам первого тайма

«Факел» дома играет вничью с «Локомотивом» после первого тайма второго тура чемпионата России — 1:1.

Счет в это встрече открыл Артем Дзюба, отметившись на 13-й минуте встречи. Это мяч стал для 34-летнего форварда первым в сезоне-2023/24.

Ответный гол забил форвард «Факела» Евгений Марков на 33-й минуте матча после розыгрыша углового удара.