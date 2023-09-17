Воробьев о победе «Оренбурга» над «Локомотивом»: «Я счастлив! Вышел после травмы и сразу забил. Что может быть лучше?»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев прокомментировал «СЭ» победу команды над «Локомотивом» (2:0) в восьмом туре РПЛ.

Форвард вышел на замену на 66-й минуте и забил гол на 90+4-й минуте. До этого 25-летний россиянин пропустил пять матчей подряд из-за травмы.

«Я счастлив! Вышел после травмы, сразу забил. Что может быть лучше? Отпраздновал на желтую карточку? Ну надо же было отличиться. Думаю, такие победы могут изменить ситуацию «Оренбурга» в РПЛ. Это поднимает настроение. Мы понимаем, что можем добиться большего. Двигаемся дальше. Что касается нового тренера, то тут дисциплина: на поле, в атаке и в обороне все отрабатывают, мы побеждаем в матче. Но не могу сказать, что Давид Деограссия намного строже, чем Марцел Личка, так как я был травмирован. У любого тренера должна быть дисциплина», — сказал Воробьев «СЭ».

«Оренбург» после победы над «Локомотивом» поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 8 очками в 8 матчах.

В следующем туре оренбуржцы встретятся на выезде с «Пари НН», игра состоится 24 сентября.