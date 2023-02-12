Обухов: «Хотел бы видеть Дзюбу в «Оренбурге». Он очень сильный ментально»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«По моему мнению, это игрок высочайшего уровня, один из лучших в России. Но тут вопрос в том, что он может подойти одному тренеру под его игровую схему и не подойти другому. Это надо спрашивать у тренеров. Хотел бы я видеть такого игрока в команде? Скорее, да. Он очень сильный ментально», — приводит «РБ Спорт» слова Обухова.

В текущем сезоне Дзюба провел пять официальных матчей в составе «Адана Демирспор» и отметился одним забитым мячом. В ноябре 2022 года россиянин расторг контракт с турецким клубом.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона. 34-летний футболист будет выступать за московский клуб по 7-м номером.