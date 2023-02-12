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Обухов: «Хотел бы видеть Дзюбу в «Оренбурге». Он очень сильный ментально»

Алина Савинова
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«По моему мнению, это игрок высочайшего уровня, один из лучших в России. Но тут вопрос в том, что он может подойти одному тренеру под его игровую схему и не подойти другому. Это надо спрашивать у тренеров. Хотел бы я видеть такого игрока в команде? Скорее, да. Он очень сильный ментально», — приводит «РБ Спорт» слова Обухова.

В текущем сезоне Дзюба провел пять официальных матчей в составе «Адана Демирспор» и отметился одним забитым мячом. В ноябре 2022 года россиянин расторг контракт с турецким клубом.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона. 34-летний футболист будет выступать за московский клуб по 7-м номером.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-obuhov-dzyuba-igrok-vy-sochajshego-urovnya-hotel-by-videt-ego-v-orenburge/
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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