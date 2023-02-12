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Сегодня, 13:13

Главный тренер «Ахмата» Ташуев: «Говорить о том, что мы на сто процентов набрали форму, пока не приходится»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о ничьей с ЦСКА (1:1) в товарищеском матче.

«К сожалению, мы не могли использовать в матче несколько человек, у многих из которых простуда. Первый тайм был немножко скомканный, пропустили после своей ошибки. Должны были забивать, но не использовали свои моменты. Во втором тайме немного разбежались, хорошо вошли в игру Черняк и Гбамбле. Молодые ребята, им всего лишь по двадцать лет.

В целом, во втором тайме стали показывать правильный футбол, в который мы играем. Были моменты стопроцентные, не реализовали. Ну в конце все-таки удалось забить. Получился интересный матч с хорошим соперником. У нас на вторых сборах был такой блок, очень мощный, со специальной работой на горках, только вчера была пауза на один день. Говорить о том, что мы на сто процентов набрали форму, пока не приходится», – приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.

16 февраля грозненский клуб проведет товарищеский матч с «Рубином».

ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Ташуев
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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