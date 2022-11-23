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Сегодня, 14:33

Рианчо считает, что Роналду и Дзюба прекрасно смотрелись бы в «Зените»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что если бы экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оказался в «Зените», то у них была бы прекрасная связка с бывшим нападающим питерцев Артемом Дзюбой.

«Роналду мог бы оказаться в России. «Зенит» способен сделать хорошее предложение. Дзюба тоже свободный агент? Роналду и Дзюба — это была бы прекрасная связка нападающих «Зенита»! Выиграли бы конкуренцию в команде? Конечно!» — цитирует Рианчо Legalbet.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с Роналду после скандального интервью Пирсу Моргану. Дзюба находится в статусе свободного агента с 3 ноября. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-ryazantsev-vo-vtoroj-chasti-sezona-torpedo-budet-vy-glyadet-gorazdo-luchshe/

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⚽ Футбол. ЧМ
Германия
Япония

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
ФК Зенит
Рауль Рианчо
0
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Нападающий «Оренбурга» Сычевой отказался переходить в «Црвену Звезду»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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