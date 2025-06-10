Комличенко: «Кто-то из чешских ребят просил устроить их в Россию. Еще был игрок, который интересовался условиями»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о выступлении в Чехии.

«У меня очень теплые, хорошие воспоминания. Это был период становления, когда я только попал за границу. В «Краснодаре» все за тебя делали. Далее был «Черноморец» — мужской коллектив, в котором нужно было себя показывать. А дальше — Чехия. Я понимал, что нужно взрослеть. Там я сделал предложение своей будущей жене. Тогда пришло осознание, что есть семья, нужно работать на нее, на свое имя. Было непросто, но здорово, что с этим справился. В Чехии собрался отличный коллектив. Первое время я не знал языка, но со временем все пришло. Старался быть рядом с ребятами, не закрывался — и после игр, и до мы собирались. Ходили в рестораны семьями. Потихонечку заработал себе какое-то имя, все было нормально», — сказал Комличенко «СЭ».

Комличенко также рассказал, поддерживает ли он связь с чешскими игроками.

«Переписываемся, но не часто. Все позитивно, никаких вопросов. Кто-то из чешских ребят просил устроить их в Россию (смеется). Еще был игрок, который интересовался, что здесь по условиям, по деньгам», — добавил Комличенко.

В 2016 году Комличенко выступал за чешский «Слован» и провел в нем 21 матч, в которых сумел отличиться 7 голами.

С 2017-го по 2019-й нападающий был игроком «Млада-Болеслав», в составе которого провел 74 матча, в которых отличился 46 голами.