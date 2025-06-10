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Комличенко: «Кто-то из чешских ребят просил устроить их в Россию. Еще был игрок, который интересовался условиями»

Артем Бухаев
Корреспондент

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о выступлении в Чехии.

«У меня очень теплые, хорошие воспоминания. Это был период становления, когда я только попал за границу. В «Краснодаре» все за тебя делали. Далее был «Черноморец» — мужской коллектив, в котором нужно было себя показывать. А дальше — Чехия. Я понимал, что нужно взрослеть. Там я сделал предложение своей будущей жене. Тогда пришло осознание, что есть семья, нужно работать на нее, на свое имя. Было непросто, но здорово, что с этим справился. В Чехии собрался отличный коллектив. Первое время я не знал языка, но со временем все пришло. Старался быть рядом с ребятами, не закрывался — и после игр, и до мы собирались. Ходили в рестораны семьями. Потихонечку заработал себе какое-то имя, все было нормально», — сказал Комличенко «СЭ».

Комличенко также рассказал, поддерживает ли он связь с чешскими игроками.

«Переписываемся, но не часто. Все позитивно, никаких вопросов. Кто-то из чешских ребят просил устроить их в Россию (смеется). Еще был игрок, который интересовался, что здесь по условиям, по деньгам», — добавил Комличенко.

В 2016 году Комличенко выступал за чешский «Слован» и провел в нем 21 матч, в которых сумел отличиться 7 голами.

С 2017-го по 2019-й нападающий был игроком «Млада-Болеслав», в составе которого провел 74 матча, в которых отличился 46 голами.

Николай Комличенко.«Станкович так уговаривал — сумасшедший прессинг! Но я уже выбрал «Локомотив». Первое интервью Комличенко после трансфера
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Николай Комличенко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
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Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
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Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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