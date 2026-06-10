Сергеев — об отпуске: «Поеду в Череповец — родные важнее моря»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев рассказал «СЭ», как планирует провести отпуск.

«Поеду отдыхать в Череповец, буду у родителей на даче. Несколько дней отдохну без связи, чтобы морально перезагрузится. Буду ли отключать телефон? А там и так связь плохо ловит. Почему не на море? Родные важнее, поэтому с удовольствием провожу отпуск с ними», — сказал Сергеев «СЭ».

В сезоне-2025/26 на счету 31-летнего форварда 40 матчей, в которых он забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

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