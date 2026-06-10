«Оренбург» объявил об уходе вратаря Сысуева

Вратарь Николай Сысуев покинул «Оренбург» в связи с окончанием срока контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист выступал за «Оренбург» с 2022 года. За это время он провел 60 матчей за команду во всех турнирах. В сезоне-2025/26 на счету голкипера шесть матчей в FONBET Кубке России, в которых он пропустил 16 мячей и один раз сыграл на ноль. С 2017 по 2021 год Сысуев играл за «Пари НН».

По итогам чемпионата России-2025/26 «Оренбург» с 29 очками занял 12-е место в турнирной таблице.

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