Нагорных: «Очень хочу, чтобы Воробьев и Карпукас остались в «Локомотиве». Идут переговоры»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Артема Карпукаса и нападающего Дмитрия Воробьева.

— В последние годы многие российские клубы предоставляли не так много возможностей для развития, но сейчас таких футболистов потребуется значительно больше. Спрос на ведущих россиян будет расти. Воробьев, переходя из «Оренбурга», был потенциально хорошим нападающим. Но благодаря работе в «Локомотиве» с Михаилом Галактионовым Воробьев серьезно вырос в качестве и в стоимости. И естественно, что и он, и агенты хотят зарплату больше. Идут переговоры. Очень хочу, чтобы Дмитрий остался у нас, продолжал расти и стал большой звездой российского футбола.

— А Артем Карпукас?

— То же самое, идут переговоры. Он является воспитанником «Локомотива», с молодых лет прошел всю систему. Артем нам очень дорог — я очень хочу, чтобы он продолжал карьеру у нас. Но иногда футболист хочет какого-то дальнейшего развития, перемен в жизни. Сейчас с Артемом ведем работу. Будем решать, — сказал Нагорных «СЭ».

В сезоне-2025/26 28-летний Воробьев провел 34 матча за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись 12 голами и 7 результативными передачами. На счету 23-летнего Карпукаса 2 гола и 2 результативные передачи в 35 играх.

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