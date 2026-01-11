Лусиано после обмена из «Зенита»: «Вперед, ЦСКА!»

Новичок ЦСКА Лусиано Гонду опубликовал в своих соцсетях обращение к московскому клубу.

11 января 24-летний аргентинец покинул «Зенит» и перешел в ЦСКА. Он подписал контракт с армейцами до конца сезона-2029/30. К «Зениту» присоединился защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

«Вперед, ЦСКА!» — написал Гонду и прикрепил фото, на котором держит майку московской команды.

Форвард будет выступать за армейцев под 32-м игровым номером.

Гонду играл за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду во всех турнирах.