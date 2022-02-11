Нападающий «Локомотива» Камано выбыл до марта из-за мышечной травмы

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано получил мышечную травму, сообщает пресс-служба железнодорожников.

По итогам дополнительного обследования у 25-летнего гвинейца обнаружили признаки повреждения мышц задней группы. Футболист сможет вернуться к полноценной тренировочной работе в марте.

? Дополнительное обследование Франсуа Камано показало признаки повреждения мышц задней группы



Сроки возврата к полноценной тренировочной деятельности — март pic.twitter.com/k21qzuVHVA — «Локомотив» (@fclokomotiv) February 11, 2022

В сезоне-2021/22 Камано провел 18 матчей за «Локомотив», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.