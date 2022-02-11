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Сегодня, 10:38

Кутепов улетел со сбора «Спартака» на дополнительное обследование

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Спартака» Илья Кутепов покинул сбор команды в Дубае, сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

28-летний россиянин отправился на дополнительное обследование по поводу уточнения плана реабилитации после полученного повреждения.

В текущем сезоне Кутепов провел 3 матча за «Спартак» в РПЛ, а также 3 игры в ФНЛ за вторую команду.

Илья Кутепов
ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
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Ахмат – Уфа
 - : -
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И К Ж
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 10 1 2
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