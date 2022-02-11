Кутепов улетел со сбора «Спартака» на дополнительное обследование

Защитник «Спартака» Илья Кутепов покинул сбор команды в Дубае, сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

28-летний россиянин отправился на дополнительное обследование по поводу уточнения плана реабилитации после полученного повреждения.

В текущем сезоне Кутепов провел 3 матча за «Спартак» в РПЛ, а также 3 игры в ФНЛ за вторую команду.