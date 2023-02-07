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Нападающий «Локомотива» Изидор может восстановиться от травмы к марту

Виталий Косик
Корреспондент
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Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может вернуться на поле в конце февраля — начале марта, сообщает источник близкий к игроку.

30 января пресс-служба «Лиона» сообщила о том, что футболист не сумел пройти медицинское обследование для перехода в команду. Игрок получил повреждение колена, из-за которого ему потребуется определенное время на восстановление.

«Изидор вернулся в расположение «Локомотива» после медицинского обследования. Немецкие врачи изучили диагноз французских коллег и рекомендовали игроку придерживаться консервативного лечения, хотя он настаивал на вмешательстве. В «Лионе» же допустили ошибку, приняв застарелую травму за «свежее» повреждение. Изидор сможет играть за «Локомотив» в конце февраля — начале марта», — приводит слова источника близкого к игроку ТАСС.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 22-летний форвард забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 17 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/16984501
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ФК Лион
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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Положение команд
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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