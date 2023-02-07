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Сегодня, 15:47

Петржела рассказал, что в Чехии не ругают Личку за работу в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о работе наставника «Оренбурга» Марцела Лички.

«Не ругают ли Личку в Чехии за то, что он работает в России? Нет, ничего такого не заметил. Его отец — Вернер Личка, очень известный футбольный тренер, которого уважают у нас. Вернулся бы я в Россию? Я бы не вернулся. Сложно сказать, как бы я поступил на его месте. Я категоричный человек. Поэтому я бы уехал из России. Мы любим Россию, русских людей, у меня здесь много друзей, но ситуация сложная. Слежу постоянно за его результатами. Считаю, что все хорошо. Это небольшая команда, которая прекрасно работает под руководством Лички. Смог бы он возглавить топ-клуб РПЛ? Да, безусловно. Марцел очень талантливый молодой тренер, который может работать в любом клубе не только в России, но и за ее пределами», — приводит слова Петржелы «Спорт День за Днем».

После 17 туров «Оренбург» занимает седьмое место в РПЛ с 25 очками. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/petrzhela-rasskazal-chto-v-chekhii-ne-rugayut-lichku-za-rabotu-v-rossii
Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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