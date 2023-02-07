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Сегодня, 15:52

Аленичев заявил, что Захарян остановился в росте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в АПЛ.

«Захарян почти перешел в «Челси»? Не верю, что он перейдет в «Челси» и не могу его там представить. Наверное, это агентские дела и информационный вброс. Арсен сейчас сдал, остановился в росте. Того Захаряна, который был при Шварце, невозможно сравнить с нынешним. Тогда он забивал и отдавал, на него было приятно смотреть. Сейчас Арсену нужно привести себя в порядок», — приводит слова Аленичева Sport24.

В этом сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-07-alenichev-ne-veryu-chto-zakharyan-pereydet-v-chelsi-eto-vbros-arsen-seychas-sdal-ostanovilsya-v-roste
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